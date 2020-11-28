Ahmet Nur Çebi: "Favoriyi sahada gösterin"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla buluştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Favoriyi sahada gösterin'
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28 Kasım 2020 13:23
Nevzat Demir Tesisleri'nde tam gün mesai yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbolcularla yemekte buluştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin derbide favori gösterilmesini, motivasyon unsuru olarak kullandı.

Takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe şampiyon ilan edildi, böyle olmadığını sahada gösterecek olan sizlersiniz" diyerek pazar günkü derbi mücadelesi öncesi futbolcuları ateşledi.



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