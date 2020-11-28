Nevzat Demir Tesisleri'nde tam gün mesai yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbolcularla yemekte buluştu.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin derbide favori gösterilmesini, motivasyon unsuru olarak kullandı.
Takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe şampiyon ilan edildi, böyle olmadığını sahada gösterecek olan sizlersiniz" diyerek pazar günkü derbi mücadelesi öncesi futbolcuları ateşledi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin derbide favori gösterilmesini, motivasyon unsuru olarak kullandı.
Takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe şampiyon ilan edildi, böyle olmadığını sahada gösterecek olan sizlersiniz" diyerek pazar günkü derbi mücadelesi öncesi futbolcuları ateşledi.