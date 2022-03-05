Ahmet Nur Çebi: "Ersin ve Rıdvan'a teklif var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer teklifleriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Ersin ve Rıdvan'a teklif var'
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05 Mart 2022 15:10
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için açıklamalarda bulundu.

İki oyuncuya da teklif olduğunu söyleyen Çebi, "Kaleci Ersin'e, Rıdvan'a talipler var. Can diye bir arkadaşı aldık, çok başarılı gelecek bu arkadaşlarda... Bir yandan da top oynanıyor. Geçen seneki futbol ekonomimizde bir hata yok." dedi.

Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, siyah - beyazlılarda toplam 3 kupa kazandı.

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