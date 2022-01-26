Ahmet Nur Çebi: 'Eksiklerimizi kapatacağız'

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüreceği Antalya'ya geldi.



Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.



Takımla Antalya'ya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, havalimanından ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yoğun maç programları olduğunu hatırlattı. Bu süreçte oluşan boşluğu kamp programıyla iyi değerlendirmek için Antalya'ya geldiklerini belirten Çebi, "İhtiyacımız vardı, iyi değerlendirebilirsek bundan sonrası için katkısını göreceğiz. Eksiklerimiz varsa onları kapatabilecek bir çalışma yapacağız." dedi.



Çebi, genç oyuncularla ilgili olarak, "Onlar geldi diye heyecanlıyım. Onları görmeye geldim. Hedefimize, planlarımıza uygun genç çocuklarımızı da buraya getirdik ki artık o gençlerimizin katkı sürecini biraz daha hızlandıralım" değerlendirmesinde bulundu.



Taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.



Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki ilk çalışmasını saat 19.00'da gerçekleştirecek.



Beşiktaş'ın 1 Şubat'a kadar sürecek Antalya kampı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Kerem Kalafat, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Salih Uçan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Can Bozdoğan.





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