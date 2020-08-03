Ahmet Nur Çebi, Douglas'ın biletini kesti!

Beşiktaş'ta talibi olmayan Douglas için için araştırma yapılmasını isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, satılamazsa da serbest bırakılmasını istedi.

, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi, Douglas'ın biletini kesti!
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03 Ağustos 2020 11:37
Beşiktaş, Douglas'ı göndermek istiyor… Brezilyalı oyuncudan ve menajerinden takım bulmaları istendi.

Pek çok takım adı gündemde olmasına rağmen Douglas'a henüz bir talip çıkmadı.

Sakatlığı bir türlü geçmeyen ve geçen sezon Beşiktaş'a herhangi br faydası olmayan Douglas'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme geldi.





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