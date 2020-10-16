Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan'ın Allah yolunu açık etsin"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz'ün geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: 'Dorukhan'ın Allah yolunu açık etsin'
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16 Ekim 2020 15:27
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamada bulundu.

Geleceğiyle ilgili kararı genç oyuncuya bıraktıklarını söyleyen Çebi, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." dedi.

Takımda kalan N'Koudou ve lisansı çıkarılmayan Boyd için de konuşan başkan, "Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, Ocak'ta yeniden kadroya dahil olacak." ifadelerini kullandı.

 



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