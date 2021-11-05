Ahmet Nur Çebi: "Dersler alıp önümüze bakacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı deplasmanda alınan 4-0'lık yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu süreçten dersler alarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Dersler alıp önümüze bakacağız'
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05 Kasım 2021 13:03
UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürmek için Sporting deplasmanından puan beklentisi olan başkan Ahmet Nur Çebi, 4-0'lık mağlubiyet sonrası üzüntü yaşadı.

Çebi farklı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Futbolda maalesef böyle gelgitler yaşanıyor. Dersler alıp önümüze bakacağız" dedi. Beşiktaş, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alarak ligde yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.  

 

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