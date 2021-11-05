Ahmet Nur Çebi: 'Dersler alıp önümüze bakacağız'

UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürmek için Sporting deplasmanından puan beklentisi olan başkan Ahmet Nur Çebi, 4-0'lık mağlubiyet sonrası üzüntü yaşadı.Çebi farklı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Futbolda maalesef böyle gelgitler yaşanıyor. Dersler alıp önümüze bakacağız" dedi. Beşiktaş, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alarak ligde yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.