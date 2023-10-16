Ahmet Nur Çebi derbinin sonucunu bekliyor

Beşiktaş'ta seçim kararı alan ve yeniden aday olup olmayacağı belli olmayan Ahmet Nur Çebi oynanacak Galatasaray derbisinin sonucuna göre hareket etmesi bekleniyor.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi derbinin sonucunu bekliyor
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16 Ekim 2023 11:41
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ile zirve yapan huzursuzluk bitmiş değil. Başkan Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasındaki gerginlik devam ediyor.

Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi.

ADAYLIĞI SKORA BAĞLI

Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor. Muhalefetteki isimler ve başkan adayı olmak isteyenler, tarihin netleşmesini ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bekliyor.

Çebi'nin ise önümüzdeki hafta Rams Park'taki Galatasaray derbisinin sonucuna göre karar vereceği öğrenildi.

BURAK YILMAZ MOTİVE EDİYOR

Beşiktaş'ta kulüp içerisinde kongre gündemi ve sıkıntılar yaşanırken, futbol takımı ise 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Güneş'in istifasından sonra yerine geçen yardımcısı Burak Yılmaz, oyuncuları fiziki ve mental olarak derbiye hazırlamaya çalışıyor. Yılmaz, takımın kongreden etkilenmemesi için de birebir görüşmeler yapıyor.



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