Ahmet Nur Çebi, derbi için kesenin ağzını açtı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi galibiyeti için verilecek primi iki katına çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, derbi için kesenin ağzını açtı
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14 Mart 2022 11:09
Siyah beyazlılar ligi ikinci sırada bitirmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyarken, maçın öneminin artmasıyla birlikte yönetim de elini cebine attı.

Statta yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisinde galibiyet alınması halinde takıma verilecek olan 50 bin TL'lik primi 100 bin TL'ye çıkaracağı kaydedildi.

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