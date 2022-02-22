Ahmet Nur Çebi'den yeni model çalışması

Beşiktaş; mali disiplin odaklı, özkaynak ve tesisleşme düzenine dayanan yeni bir modele geçmeye hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleşecek kongre öncesi gelecek planlarını şimdiden hazırlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den yeni model çalışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 08:28
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi gelecek planlarını hazırlıyor. Seçime girmesine kesin gözüyle bakılan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte sportif ve ekonomik anlamda yeni bir modele geçmenin çalışmalarını yapıyor.

Siyah-beyazlı kulübün patronu; mali disiplin odaklı, özkaynak ve tesisleşme düzenine dayanan yeni bir modele geçmek istiyor. Buna göre özkaynağa ve gençlere daha fazla yatırım yapılacak. Bu doğrultuda tesisleşme çalışmalarına hız verilecek. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Kerem Kalafat gibi genç yetenekler önümüzdeki süreçte birer birer takıma kazandırılacak. Özkaynaktan yetişen gençlerin A takıma katılmaları mali anlamda kulübe rahat nefes aldıracak ve harcamalar ciddi anlamda azalacak.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, pahalı transferler ve yüksek yıllık ücretlerden de büyük ölçüde kaçınacak. Takımda sadece Gedson Fernandes gibi birkaç yıldız oyuncu istisna olacak. Sözleşmesi bitecek oyuncularla bu doğrultuda görüşmeler yapılacak ve anlaşma sağlanamayan isimlerle yollar ayrılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi kongre öncesi bu konularda camiayı detaylı olarak bilgilendirecek ve destek isteyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.