Ahmet Nur Çebi'den Vida'ya: "Rakamı düşür, Beşiktaş'ta kal"

Beşiktaş'ta kalmak için 4-5 milyon Euro'luk teklifleri geri çeviren Vida, yönetimin önerdiği 1.5 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme teklifini ise henüz kabul etmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den Vida'ya: 'Rakamı düşür, Beşiktaş'ta kal'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 08:50
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Altay karşısındaki tek golünü kaydeden Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda orta yol bulunamadı. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kalarak siyah-beyazlı takımla yoluna devam etmek istediği için Arap Yarımadası'ndan gelen 4 ila 5 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan villa satın alan Hırvat stoper, 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Buna karşılık 3 yıllık sözleşme talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 1.5 milyon Euro ve 2+1 yıllık öneride bulundu.

Fiyat yükseltmeye niyeti olmayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Vida'ya "Rakamı düşür ve Beşiktaş'ta kal" mesajını iletti. Yapılacak pazarlıklarda aradaki farkın bonus maddeleri ile kapanma durumu da söz konusu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.