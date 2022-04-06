Ahmet Nur Çebi'den UEFA çıkarması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün öğle saatlerinde sürpriz bir biçimde İsviçre'ye uçtu.
Cenevre'ye giden Başkan Çebi'nin daha sonra UEFA yetkilileriyle görüşmek için Nyon'a geçtiği aktarıldı. Çebi'nin siyah-beyazlı kulübün gündemindeki finansal konularla ilgili UEFA temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
Cenevre'ye giden Başkan Çebi'nin daha sonra UEFA yetkilileriyle görüşmek için Nyon'a geçtiği aktarıldı. Çebi'nin siyah-beyazlı kulübün gündemindeki finansal konularla ilgili UEFA temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.