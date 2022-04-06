Ahmet Nur Çebi'den UEFA çıkarması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA yetkilileriyle görüşecek.

Haber; Milliyet
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Ahmet Nur Çebi'den UEFA çıkarması!
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06 Nisan 2022 08:30
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün öğle saatlerinde sürpriz bir biçimde İsviçre'ye uçtu.

Cenevre'ye giden Başkan Çebi'nin daha sonra UEFA yetkilileriyle görüşmek için Nyon'a geçtiği aktarıldı. Çebi'nin siyah-beyazlı kulübün gündemindeki finansal konularla ilgili UEFA temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.



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