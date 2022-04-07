Ahmet Nur Çebi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e İsviçre'de ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
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06 Nisan 2022 17:45
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile BJK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül'ün de yer aldığı belirtildi.

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