Ahmet Nur Çebi'den transfer ve Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ekotürk'te konuk olduğu programda siyah beyazlı taraftarların merak ettiği transfer ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesi konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Çebi önceliğinin Sergen hocayla yeni sözleşme yapmak olduğunu söylerken takımda hangi bölgelere transfer yapmak istediklerini de belirtti.



Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:



"İLK İMZAYI SERGEN HOCAMLA ATMAK İSTİYORUM"



"İlk imzayı hocayla atmak istiyorum, birincisi o. Kafamza soru işareti yok hocamla ilgili, hayatta her şey olabilir. Ben hocamla çalışmak istiyorum. Fikrimde, gönlümde zikrimde değişiklik yok. Bir araya gelince onun da bizimle çalışmak istediğimizi biliyorum. Ben hocamı hiç yalnız bırakmadım. Söylentiler oldu, hocamız çıkıp hakemlerle ilgili konuşuyor, yönetim olarak siz çıkıp elinizi masaya vurmuyorsunuz diyenler oldu. Biz arkada gerektiği ve yakışan şekilde mücadelemizi yer yerde yaptık. Bize yakışan da abartmamak, sessiz sedasız işimizi yaptık."



"ÇOK İYİ FORVET, ORTA SAHA, STOPER VE AYNI KADRO"



"Sergen hocayla önümüzdeki hafta görüşmeyi düşünüyorum. Aynı kadroyla devam etmek istediğimi söyledim, ben de yönetim de. Mümkünse Rosier ile mümkünse Rachid'le. Kupaları alan kadroyu muhafaza etmeyi istiyoruz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili de çok iyi bir forvetle, orta saha belki de bundan sonra kadromuzda olmayacak Montero'nun yerine iyi bir stoperle ve ayrıca 2-3 takviyeyle yola devam etmek istiyoruz."



"LİMİTLER BU SEZON DAHA DA DÜŞÜK"



"Transfer limitleri bu sezon, geçen sezon Federasyon'un koyduğu limitlerin de daha altında. Hem de kur artmasına rağmen. Vergi arttı, kur arttı ama TL bazında vergisi de düşerek neredeyse yarıdan daha aşağıya düştü."



"ABOUBAKAR HESAPLI BİR SÖZLEŞMEYLE GELDİ AMA..."



"Aboubakar bize minnettar olduğunu belirtti. Son dönem sakatlıkları zaten doktor raporlarında var. Orada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Onunla hep konuşuyoruz. Bize hesaplı bir sözleşmeyle geldi ve revize edilmesiyle ilgili de mutabık kaldık ama benim vermek istediğim ile onların almak istedikleri arasındaki çakışmayı göreceğiz. Paraları ödenmediği zaman gidenleri de unutmadım"



