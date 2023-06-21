Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecekleri merak konusu olan Gedson Fernandes ve Romain Saiss için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
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21 Haziran 2023 13:49
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak edilen Romain Saiss ve Gedson Fernandes için açıklamalarda bulundu.

"GEDSON'U SATMAK İSTEMİYORUM"

Transfer sorusuna cevap veren Ahmet Nur Çebi "Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil." dedi.

"SAISS GİTMEK İSTİYOR AMA DEVAM!"

Faslı stoper Romain Saiss'in durumuyla ilgili veren Ahmet Nur Çebi "Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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