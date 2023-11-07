Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenledi.
Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklayan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu için de açıklamada bulundu.
TFF'yi eleştirilen Ahmet Nur Çebi'nin o sözleri şu şekilde:
"Gelelim TFF'ye. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek ben vardım. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz."
"TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. 5 dakika bekle, devre arasını. Hatalıdır. Sen de elini kolunu tribünlere sallayamazsın. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur."
"TFF İLE KAVGA EDERKEN"
"Anti demokratik bir şey, süreli para cezası! ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benden sonra gelen hesabını sormak istiyorsa, beni de yanına alarak sorabilir. Ben sordum arkadaşlar. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Bugün bağıranlar neden bağırıyor? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. Ben mücadelemi verdim, sadece TV'de şov yapmadım. Hala da pişman değilim. Popülist davranmadım."
Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklayan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu için de açıklamada bulundu.
TFF'yi eleştirilen Ahmet Nur Çebi'nin o sözleri şu şekilde:
"Gelelim TFF'ye. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek ben vardım. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz."
"TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. 5 dakika bekle, devre arasını. Hatalıdır. Sen de elini kolunu tribünlere sallayamazsın. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur."
"TFF İLE KAVGA EDERKEN"
"Anti demokratik bir şey, süreli para cezası! ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benden sonra gelen hesabını sormak istiyorsa, beni de yanına alarak sorabilir. Ben sordum arkadaşlar. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Bugün bağıranlar neden bağırıyor? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. Ben mücadelemi verdim, sadece TV'de şov yapmadım. Hala da pişman değilim. Popülist davranmadım."