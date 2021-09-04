Ahmet Nur Çebi'den tepki; "MHK'yı ikaz ediyorum"

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Nur Çebi'den tepki; 'MHK'yı ikaz ediyorum'
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04 Eylül 2021 14:51
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in Sergen Yalçın hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Jaap Uilenberg, Sergen Hocamızın hareketlerini gündeme getirmeye çalışmış! Gitsin Almanya'da konuşsun bakalım, sana bunu yaptırıyorlar mı?! MHK'ye sesleniyorum, böyle isim vererek açıklama yapamazsınız. İkaz ediyorum, bir kere daha yaparsanız, bu şekilde cevap vermeyeceğiz. Niyetleri belli, hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı ayrıca "Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı." açıklamasını yaptı.

UILENBERG NE DEMİŞTİ?

"Dördüncü hakemin, Sergen Yalçın'a yönelik 'El kol oynatma' sözleri hiç doğru değil. Ama bunu neden söylediğini de iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye'de bazı teknik direktörler itirazı taktik olarak kullanıyor. Hatta teknik direktör tarafından tarafından oyuncuya 'Hakeme baskı yap, itiraz et' diye taktik veriliyor. Bu çok acı bir şey."

"Türkiye'de özellikle büyük kulüplerin hakemler üzerinde baskıları olduğunu görüyorum. Özellikle büyük kulüplerin başkanlarının açıklamaları hakemler için büyük baskı unsuru haline geldi. Umarım hakemler bundan etkilenmiyordur. Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor. Yardımcı olmaları gerekirken, zorlanıyoruz. Bu durum futbolun imajına zarar veriyor."


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