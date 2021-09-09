Ahmet Nur Çebi'den tarihi ikna

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çabaları sonuç verdi. Eski başkan Yıldırım Demirören 100 milyona yakın alacağının büyük kısmını bağışlama kararı aldı.

Haber; Sözcü
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Ahmet Nur Çebi'den tarihi ikna
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09 Eylül 2021 10:03
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında kulübü zora sokacak krizler bir bir çözülmeye devam ediyor...

Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda "Buradan müjdeleyim. Sayın Yıldırım Demirören alacağını kulübe bağışlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Demirören'den de bu konu hakkında tarihi adım geldi. Eski Başkan'ın 100 milyon TL'lik alacağının bir kısmını "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında kulübe bağışlayacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin samimi yaklaşımı Demirören'in bu kararında etkili oldu.

SPONSPOR KATKISI KOÇ'TAN

Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesiyle birlikte camianın önde gelen isimleri maddi katkıda bulunarak ön plana çıktı.

Başta Başkan Ahmet Nur Çebi kendi cebinden şu ana dek kasaya 150 milyon TL'lik maddi girdi sağladı.

Her dönemde katkısını esirgemeyen Rahmi Koç, forma sponsorluğuyla birlikte önemli para bağışları yaptı. Çebi'nin görev süresi boyunca kulübe katkı verecek bu hamlelere devam edeceği ifade edildi.


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