Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferlerinin neden gerçekleşmediğini açıklayan Çebi;
"TALISCA İSTENMEZ Mİ?"
"Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor."
"SERGIO RAMOS 50 MİLYON €"
"Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?"
"İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
"İki transfer yapacağız. UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin yapacağız. Diğerini de yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferlerinin neden gerçekleşmediğini açıklayan Çebi;
"TALISCA İSTENMEZ Mİ?"
"Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor."
"SERGIO RAMOS 50 MİLYON €"
"Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?"
"İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
"İki transfer yapacağız. UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin yapacağız. Diğerini de yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.