Ahmet Nur Çebi'den takıma: "Taraftarın yüzünü güldürün"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki idmanı ziyaret ederek takım ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den takıma: 'Taraftarın yüzünü güldürün'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 08:36
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde kampı ziyaret ederek teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolcularla tek tek konuştu ve Bodo/Glimt maçı öncesi moral verdi.

"TARAFTARI MUTLU EDİN"

Çebi, "Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar tüm imkanları seferber ederek tüm alacaklarınızı ödedik. Gerek hakem hataları gerek bireysel basit hatalar nedeniyle kötü skorlar elde ettik. Artık taraftarların yüzünü güldürün" ifadelerini kullandı. 

"YEMİN ETTİK!"

Kaptan Necip takım arkadaşları adına söz alarak "Başkanım sezona kötü başladık ama sezonu en iyi şekilde bitirmek için arkadaşlarımızla yemin ettik" dedi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery