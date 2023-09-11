Ahmet Nur Çebi'den sponsorluk açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı yönetici, taraftarın büyük bir merakla beklediği stadyum sponsorluğu anlaşmasında sona geldiklerini söyledi.
Sponsporluk anlaşmasının kısa süre içerisinde açıklanacağını belirten Ahmet Nur Çebi, ''Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok.'' dedi.
Siyah-beyazlı yönetici, taraftarın büyük bir merakla beklediği stadyum sponsorluğu anlaşmasında sona geldiklerini söyledi.
Sponsporluk anlaşmasının kısa süre içerisinde açıklanacağını belirten Ahmet Nur Çebi, ''Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok.'' dedi.