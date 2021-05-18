Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın için kontrat cevabı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın için kontrat cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 23:17
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek zafere ulaşan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların gerekeni yaptığını söyleyen Çebi, "Artık biz değil, onlar konuşacak. Gereğini yaptılar. Biz de hak ettik, emek verdik. Ancak kupanın gerçek sahibi, takım, hocalarımız ve çalışanlarımız. Sakatlarımız da dahil. Hepsine camiamız adına teşekkür ederim." dedi.

Çifte kupayı istediklerini ve aldıklarını söyleyen başkan, "Bu hayal değil, istedik ve aldık. İki kupayı da İzmir'de almak ayrı bir güzel. Uçak dolu gidecek." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

EMRE KOCADAĞ: "TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

Zaferi taraftarlara armağan eden Emre Kocadağ ise, "Tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Takımımız elinden gelenin en iyisini yaptı ve sezonu çifte kupayla kapattık." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.