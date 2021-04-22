Ahmet Nur Çebi'den Rosier ve Ghezzal sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'nin bonservisini almak için görüştüklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den Rosier ve Ghezzal sözleri!
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22 Nisan 2021 14:23
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık oyuncuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal hakkında gelen bir soruya cevap verdi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri:

"İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyor. Aboubakar da kalmak istiyor."

RACHID GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Leicester'dan kiraladığı 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta oynadı ve 3 gol atıp 14 asist yaptı.

VALENTIN ROSIER'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan 200 bin euro ücretle kiraladığı 24 yaşındaki Fransız sağ bek Rosier, Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.



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