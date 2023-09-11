Ahmet Nur Çebi'den Rashica itirafı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Çebi, Milot Rashica transferi için önemli bir itirafta bulundu. Ahmet Nur Çebi, Rashica transferinde Galatasaray'dan son anda arama gelip gelmediği yönünde gelen soru karşısında, "Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı." sözlerini kullandı.
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş'a bonservisiyle imza atmıştı.
Çebi, Milot Rashica transferi için önemli bir itirafta bulundu. Ahmet Nur Çebi, Rashica transferinde Galatasaray'dan son anda arama gelip gelmediği yönünde gelen soru karşısında, "Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı." sözlerini kullandı.
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş'a bonservisiyle imza atmıştı.