Ahmet Nur Çebi'den Rashica itirafı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında Milot Rashica transferiyle ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi'den Rashica itirafı!
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11 Eylül 2023 21:05
Son güncelleme 11 Eylül 2023 21:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, Milot Rashica transferi için önemli bir itirafta bulundu. Ahmet Nur Çebi, Rashica transferinde Galatasaray'dan son anda arama gelip gelmediği yönünde gelen soru karşısında, "Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı." sözlerini kullandı.

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş'a bonservisiyle imza atmıştı.

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