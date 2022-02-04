Ahmet Nur Çebi'den kadro dışı oyunculara tepki!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadro dışı kalan oyunculara sert tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den kadro dışı oyunculara tepki!
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04 Şubat 2022 11:57
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kadro dışı kalan Lens, Nsakala, Ljajic ve Douglas hakkında konuştu.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz. Sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle istediğimiz noktada olamadık. Bu futbolcuların gitmesi, transfer anlamına gelmez. Ara transferde başka transfer söz konusu değil." dedi.

Kadro dışında kalan oyuncuların mesleklerine saygısının olmadığını belirten başkan, "Şöyle de bir şey var; bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik ben anlayamıyorum. Mesleklerine nasıl bir saygıları var anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU KARAR VERMİŞİZ"

Çebi ayrıca, "Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yolları ayırarak doğru yapmışız. Onların bu yapısıyla Beşiktaş'a hizmet edemeyecekleri aşikarmış. Onun için yaptığımız iş doğrudur. Ücretleri çok yüksek. Bu ücretlerin bir kısmını biz kompanse edelim, siz gidin dememize rağmen burada koşmayı tercih ederek gelen teklifleri reddeden futbolcularla yolları ayırarak doğru karar vermiş olduğumuzu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

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