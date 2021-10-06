Ahmet Nur Çebi'den iki transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadrolarına katmak istedikleri iki futbolcuyu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den iki transfer açıklaması
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06 Ekim 2021 22:05
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında kadrolarına katmak istedikleri iki transferle ilgili oldukça net açıklamalar yaptı.

CENK TOSUN'U ALACAĞIZ

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'u istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Para kazandırmış bir futbolcudur kulübümüze. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. Temenni ediyorum iyi şekilde çok çabuk döner. Ona sözümüz var, istediğinde top koşturabilir. Kaan Ayhan için de ocak ayı geldiğinde yollara düşeceğiz. Yaparsak 2 transfer yapacağız. Cenk ve Kaan olacak bunlar. Cenk Tosun mayıs ayında da olabilir. Sözleşmesi bitiyor." dedi.

KAAN AYHAN'I ÇOK İSTİYORUZ

Bonservisi Sassuolo'da olan Kaan Ayhan için de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.


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