Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a cevap!

Erman Toroğlu, A Spor'da Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı konuşmayı aktardı.
Erman Toroğlu, Ahmet Nur Çebi'nin, Tüpraş Stadyumu'nun 3 yıllık alacaklarının tamamının alındığı iddiasına cevap verdiğini söyledi.
Erman Toroğlu, Ahmet Nur Çebi'nin, "Biz o parayı aldık ama Ziraat Bankası'na olan borçlar için o parayı olduğu gibi Ziraat Bankası'na yolladık. Çünkü oranın faizleri seneye daha fazla artacaktı. Biz kulübün menfaatleri için o parayı olduğu gibi Ziraat Bankası'na verdik. Oradaki borçlar için. Kulübün menfaatine olan bir şey yaptık. İdareciler de para aldı. Geçmişte verdikleri para. Onlar da 2024'te ödenecek olan çeklerden falan onlara verdik, alacaklarına mahsuben. Adamların parası kaç sene yattı. Faizi falan düşünmediler. O çekleri aldılar, borçlarına karşılık onlara verdik." şeklinde konuştuğunu aktardı.
HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık'taki Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:
"25 Eylül'de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. Ben söylediğimde gazetecilere yazı yazdırdılar ya 'Hasan Arat yalanlandı' diye. 6 Ekim'de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım'da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon TL'si ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Ben şu anda Beşiktaş başkanıyım değil mi? Devir-teslim yapılırken bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş'ın kasasında kalacak."
Erman Toroğlu, Ahmet Nur Çebi'nin, Tüpraş Stadyumu'nun 3 yıllık alacaklarının tamamının alındığı iddiasına cevap verdiğini söyledi.
Erman Toroğlu, Ahmet Nur Çebi'nin, "Biz o parayı aldık ama Ziraat Bankası'na olan borçlar için o parayı olduğu gibi Ziraat Bankası'na yolladık. Çünkü oranın faizleri seneye daha fazla artacaktı. Biz kulübün menfaatleri için o parayı olduğu gibi Ziraat Bankası'na verdik. Oradaki borçlar için. Kulübün menfaatine olan bir şey yaptık. İdareciler de para aldı. Geçmişte verdikleri para. Onlar da 2024'te ödenecek olan çeklerden falan onlara verdik, alacaklarına mahsuben. Adamların parası kaç sene yattı. Faizi falan düşünmediler. O çekleri aldılar, borçlarına karşılık onlara verdik." şeklinde konuştuğunu aktardı.
HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık'taki Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:
"25 Eylül'de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. Ben söylediğimde gazetecilere yazı yazdırdılar ya 'Hasan Arat yalanlandı' diye. 6 Ekim'de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım'da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon TL'si ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Ben şu anda Beşiktaş başkanıyım değil mi? Devir-teslim yapılırken bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş'ın kasasında kalacak."
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