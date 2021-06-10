Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması

Transfer sezonunun başlamasıyla transfer son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Beşiktaş'tatransfer gündeminde. Adem Ljajic'i takımda düşünmeyen Beşiktaş Sırp oyuncunun yerine Gedson Fernandes'i düşünüyor.Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor.Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "" cevabını verdi.Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Sırp oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.