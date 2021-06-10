Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes'le ilgili olarak açıklama yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması
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10 Haziran 2021 08:39
Transfer sezonunun başlamasıyla transfer son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transfer gündeminde. Adem Ljajic'i takımda düşünmeyen Beşiktaş Sırp oyuncunun yerine Gedson Fernandes'i düşünüyor.

BENFİCA, BEŞİKTAŞ'A DAHA SICAK BAKIYOR

Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

LARİN VE ERSİN'E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK

Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Sırp oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

 

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