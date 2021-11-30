Ahmet Nur Çebi'den futbolculara şampiyonluk motivasyonu

Giresunspor'a evinde 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yol ayrımına gelmişti. Tecrübeli hoca, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmüş ve görevi bırakmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu toplantıda Yalçın'dan devam etmesini isteyen Başkan Çebi, dün Ümraniye'ye çıkarma yapıp desteğini gösterdi. İdmanı takip eden başkan, ardından teknik heyet ve futbolcularla görüştü, hepsiyle tek tek tokalaşıp moral verdi.



DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKARIZ



Lider Trabzonspor ile oluşan 16 puanlık farka ve son 4 lig maçını da kaybetmelerine rağmen Giresunspor karşılaşması sonrası iddialı bir şekilde, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek, oradan kalkarız. Tüm bu sorunları çözmeye hazırız" diyen Çebi, bu söylemini dünkü ziyarette de tekrarladı. Başkan, takımdan Kasımpaşa maçı ile birlikte yeni bir sayfa açılmasını istedi.



