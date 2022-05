Ahmet Nur Çebi'den flaş Trabzonspor açıklaması

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"İSTANBUL'DA KUTLAMA GEREKSİZ"



Trabzonspor'un Beşiktaş-Fenerbahçe maçının olduğu gün Yenikapı'daki kutlamasının gereksiz olduğunu söyleyen Çebi, "Beşiktaş-Fenerbahçe gibi büyük bir derbinin olduğu Avrupa yakasında böyle bir şey yapılması gereksizdi." ifadelerini kullanırken, bordo-mavililerin statlarında üç İstanbul takımına gönderme yapan pankartıyla ilgili olarak "Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Şiddet ifade edebilecek bir poz, bir söylem bence hoş karşılanmamalı." diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI YANLIŞ"



TFF'nin, Trabzonspor-Beşiktaş maçında yapılan kural hatası ile ilgili başvurularını değerlendirmeden bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan etmesine değinen Çebi, "Bunda bir kasıt aramıyorum, bir hata olarak görüyorum. Bilerek yaptıkları bir şey olduğunu düşünmüyorum. O anda bunların Beşiktaş'ın tahkimde bir müracaatı olduğunu hatırladıklarını bile düşünmüyorum. Yaptıkları yanlış. Tahkimde bekleyen bir karar sonuca bağlanmadan bu açıklama yapılmamalıydı. Antalyaspor maçı sonucunda bu açıklama tahkim bitene kadar yapılmamalıydı. Atladıklarını ve unuttuklarını düşünüyorum. Bir kasıt ve art niyet aramıyorum ama kesin hatalılar, yapmamalılardı." ifadelerini kullandı.



"TRABZONLUYUM AMA BEŞİKTAŞLIYIM



Trabzonlu olması nedeniyle kendisine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çebi, ölene kadar Beşiktaşlı olduğunu söyledi.



İki kimliğiyle de gurur duyduğunu kaydeden Çebi, şunları aktardı:



"Bir Trabzonluyum, Trabzon'da doğdum ama Trabzonsporlu değilim. Karabük'te Kartaltepe Mahallesi'nde büyüdüm, 5 yaşında geldim. Her zaman hikayemi anlatırım. Atatürk İlkokulu'nda hocamız, Beşiktaşlı olmayanları okula sokmuyordu. Ben böyle bir okulda okudum. Benim nüfus kağıdım, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı. Doğum yeri, Trabzon. Adım Ahmet Nur Çebi. Ana adı, baba adı hepsi yazıyor. Diğer tarafta da Süleyman Seba'nın imzaladığı Beşiktaş Genel Kurul Üyelik Kartım var. Adım, soyadım, doğum tarihim, doğum yerim ve sicil numaram yazıyor. Ben bu ikisiyle mezara gireceğim. Trabzonlu olmaktan mutluyum, orada doğmuş olmaktan onur duyuyorum ama ölene kadar Beşiktaşlı kalmak istiyorum."



Bu kimlikleri üzerinden tartışma istemediğini belirten Çebi, "Bunlar gereksiz, art niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. Şöyle mi yapalım, Beşiktaş doğumlu olmayanlar Beşiktaş'ta genel kurul üyesi olamaz. Böyle bir şeye niyeti olanlar kongreye dilekçe versinler bu şekilde. Daha da istiyorlarsa Trabzonlu olanlar kongre üyeliğinden atılır diye dilekçe versinler. Getirin kongreye o zaman bunu. Demokrat, sağlıklı sıhhatli, onurlu, vicdanlı Beşiktaş kongresine getirin bakalım kaç oy alıyorsunuz böyle bir önergeye. Böyle bir şey olamaz. Her ikisini de ölene kadar gururla taşıyacağım. Bunu bütün herkes böyle bilsin. Ali bey Şişli doğumlu, Galatasaraylılar orada ama Fenerbahçeli oldu. Burak Elmas, Giresunlu. Giresunspor ligde top oynuyor ama Galatasaray'ın başkanı. Bunu yapanlar Beşiktaş'ta kendilerine hiçbir zaman yer bulamamış, Beşiktaşlılık değerlerine saygı duymamış arkadaşlar. Bunlar toplasanız bir düzine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama sesleri sanki bir ordu gibi çıkıyor ama ben kale almayacağım." ifadelerini kullandı.





