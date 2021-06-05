Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu sayısıyla ilgili kararını Kulüpler Birliği Vakfı olarak değerlendirerek bu yöndeki görüşlerini TFF'ye ileteceklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar
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05 Haziran 2021 12:24

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