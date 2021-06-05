Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu sayısıyla ilgili kararını Kulüpler Birliği Vakfı olarak değerlendirerek bu yöndeki görüşlerini TFF'ye ileteceklerini söyledi.
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05 Haziran 2021 12:24
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