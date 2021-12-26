Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a: 'Git savun kendini'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda konuştu.



Kulübün eski başkanı Fikret Orman'ın dün düzenlediği basın toplantısını hatırlatan Çebi, "Helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Ben sana ne yaptım. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet 'paralar nerede' derken, sana kendini aklama fırsatı verdim. Git savun kendini. Bu bir şans. Yapmasak senelerce 'Fikret Orman paralar nerede' diyecekler. Haklıysan buyur hallet. Raporuna sahip çık." diye konuştu.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da kendisini haklı çıkaracak bir konuşma yaptığını anlatan Çebi, "Benim canımı acıtmak istediğini söyledi. Burada itiraf ettin. Benim seninle sorunum yok. Benim Beşiktaş'ın menfaatlerini kovalama yükümlülüğü var. Bu benim sorunum, beni bundan kimse alamayacak." ifadelerini kullandı.



İki gündür yapılan genel kurulda herkesin eteğindeki taşları döktüğünü belirten Çebi, "İtişe kakışa gerek yok. Fikret beye mesajım var. Kardeş seninle benim aramda helallik hiçbir konu yok. Helallik alacaksam ben senden alacağım. Burada bana neler yaptığını anlatmayacağım." ifadelerini kullandı.





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