Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında Hatay ve Gaziantep'in maçlarında 3 puan verilmesini adil bulmadığını belirterek "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin tescilini kabul etmeyeceğim" dedi. Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklifte bulundu.
"LİGİN TESCİLİNİ KABUL ETMEM"
Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!" dedi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TEKLİF
Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslenerek "Beşiktaş şampiyon olunca 'Lig tescil edilsin', Galatasaray olursa tescil edilmesin' diyecek biri değilim! Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif ediyorum, haydi deplasman sayılarımızı eşitleyelim! Bekliyorum cevaplarını!" ifadelerini kullandı.
"UEFA, TFF'NİN KARARINI DEĞİŞTİREMEZ"
Son olarak Ahmet Nur Çebi "UEFA'ya başvuracağız. Ancak UEFA, TFF'nin kararını değiştiremez. Sadece görüş belirtebilir. UEFA zaten görüşünü belirtmiş! Bir kez daha soracağız." açıklamasını yaptı.
"F.BAHÇE VE G.SARAY KOALİSYON"
Dursun Özbek'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yönelik "Koalisyon" sözlerine "Asıl koalisyon Fenerbahçe ve Galatasaray" diyerek cevap veren Ahmet Nur Çebi "Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık! Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!" açıklamasını yaptı.
"LİGİN TESCİLİNİ KABUL ETMEM"
Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun? Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!" dedi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TEKLİF
Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslenerek "Beşiktaş şampiyon olunca 'Lig tescil edilsin', Galatasaray olursa tescil edilmesin' diyecek biri değilim! Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif ediyorum, haydi deplasman sayılarımızı eşitleyelim! Bekliyorum cevaplarını!" ifadelerini kullandı.
"UEFA, TFF'NİN KARARINI DEĞİŞTİREMEZ"
Son olarak Ahmet Nur Çebi "UEFA'ya başvuracağız. Ancak UEFA, TFF'nin kararını değiştiremez. Sadece görüş belirtebilir. UEFA zaten görüşünü belirtmiş! Bir kez daha soracağız." açıklamasını yaptı.
"F.BAHÇE VE G.SARAY KOALİSYON"
Dursun Özbek'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yönelik "Koalisyon" sözlerine "Asıl koalisyon Fenerbahçe ve Galatasaray" diyerek cevap veren Ahmet Nur Çebi "Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık! Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!" açıklamasını yaptı.