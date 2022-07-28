Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın 2.7 milyar liralık borcununu temizlemek istiyoruz. Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşmasından çıkacağız" açıklamasını yaptı. Bankalar Birliği ile ilgili olarak bir açıklama da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi çarpıcı ifadelere imza attı.



ÇEBİ: "SÖYLEMEYLE BU İŞLER OLMUYOR"



Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında konuşan Çebi,"Dursun Özbek'e katılıyorum. Ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak olmuyor. Ben taraftarımıza yalan söylemedim. Popülizm olsun diye konuşmayacağım. Hedef doğru ama söylemeyle bu iş olmuyor. Peynir gemisi maalesef lafla yürümüyor. Yapılması lazım ama sağlıklı ve uzun zamanda yapmak gerek. Bankaların bize verdiği destekler için hem bankalara, bakanlara, Cumhurbaşkanımıza her zaman teşekkür ettik. Zor günlerde bankalar sayesinde ayakta kaldık. Onlara yük olmamak gerek. Önce evimizin önünü temizleyeceğiz. Hedef doğru ama yol kısa değil" ifadesini kullandı.





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