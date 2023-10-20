Ahmet Nur Çebi'den dev derbi primi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Burak Yılmaz yönetiminde derbi galibiyetiyle çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılarda yönetim kesenin ağzını açtı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin derbi primi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den dev derbi primi
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20 Ekim 2023 09:32
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisine büyük önem veriyor.

20 MİLYON LİRA PRİM

Çebi, zorlu derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor. 

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