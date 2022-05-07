Ahmet Nur Çebi'den derbiye özel prim!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde oyuncularına prim müjdesi verdi.
Başkan Çebi'nin Vodafone Park'taki karşılaşma zafer kazaılması halinde oyunculara kişi başı 30 bin TL'lik ödeme yapacağı ifade edildi.
Çebi'nin bugün yapılacak idmanı da izleyip, pazar günü Vodafone Park'taki derbiye takımı tesislerden maça uğurlaması bekleniyor.
Başkan Çebi'nin Vodafone Park'taki karşılaşma zafer kazaılması halinde oyunculara kişi başı 30 bin TL'lik ödeme yapacağı ifade edildi.
Çebi'nin bugün yapılacak idmanı da izleyip, pazar günü Vodafone Park'taki derbiye takımı tesislerden maça uğurlaması bekleniyor.
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