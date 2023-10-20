Ahmet Nur Çebi'den derbi çıkarması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Galatasaray derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelme kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den derbi çıkarması!
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20 Ekim 2023 10:14
Beşiktaş'ta oyuncular geçen hafta gönderdikleri mesajlarla olağanüstü kongre kararı alan Başkan Çebi'den görevini bırakmamasını istemişti. Bu mesajlardan büyük mutluluk duyan Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray'la oynayacakları dev maçtan önce oyunculara tam destek vereceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncularla özel bir motivasyon toplantısı gerçekleştirecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi için takıma moral aşılayacak.

Kritik derbiden galibiyet bekleyen Çebi'nin, ''Bugünleri mutlaka atlatacağız. Siz sadece maça odaklanın. Hepiniz tek tek çok kaliteli oyuncularsınız. Kazanacağınıza yürekten inanıyorum'' ifadelerini kullanacağı aktarıldı.

Bu arada yönetimin derbi için özel bir prim çalışması içinde olduğu da bildirildi. 

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