Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluk sonrası Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar sırasında Burak Yılmaz ile ilgili konuştu.



Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligi takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Burak Yılmaz gururumuz. Kapımız ona hep açık." sözleriyle milli golcüye açık kapı bıraktı.



"En üzüldüğünüz maç?" sorusuna Fatih Karagümrük yanıtını veren Ahmet Nur Çebi "En sevindiğiniz maç?" sorusuna ise "İlk yarıdaki Galatasaray galibiyeti" yanıtını verdi.



"ASTRONOMİK TRANSFER ZOR"



Siyah-beyazlıların başkanı "Takımda tüm futbolcuları ayrı severim. Rıdvan, Ersin, Utku bunlar geleceğimiz." derken; "Astronomik transferler zor. Dünyada kulüpler küçülüyor." ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi "Ankaragücü, Denizli, Gençlerbirliği ve Erzurum'un düşmesine üzüldüm. Adana Demir ve Giresun iddialı geliyor." şeklinde konuştu.



"BENCE DÜNYANIN EN İYİSİYİZ"



Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Bence dünyanın en iyi takımı Beşiktaş! Kısıtlı bütçe ve kadro ile şampiyonluğun tarihi yazıldı." açıklamasını yaptı.



