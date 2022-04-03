Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pjanic ve Batshuayi gibi kiralık oyuncular konusunda kararını verdi.



Özellikle Pjanic'in sezonun neredeyse tamamını sakat geçirmesi Başkan'ı kızdırırken; Batshuayi'nin de kaçırdığı net goller nedeniyle tribünleri çıldırtması üzerine; her iki oyuncu için kulüplerine kiralama teklifi yapılmayacak.



Batshuayi bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Pjanic ise Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 2 asiste imza attı.









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