Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!
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06 Kasım 2023 18:00
Son güncelleme 06 Kasım 2023 18:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ADAYLIK KARARINI AÇIKLAYACAK!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Ahmet Nur Çebi, seçimde aday olmayacak. Çebi, salı günkü basın toplantısında bu kararını duyuracak.

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