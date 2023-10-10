Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!

Beşiktaş'ta istifa çağrıları sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, kamuoyunun önüne çıkmaya hazırlanıyor.
İstifa kararının ardından kısa süre köşesine çekilen ve yol haritasını belirleyen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağını, düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.
Taraftarların son dönemde ciddi şekilde tepki gösterdiği Ahmet Nur Çebi, milli arada düzenleyeceği basın toplantısında Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde yaptıklarını camiaya tek tek anlatacak. Daha sonra ise adaylık durumunu net şekilde duyuracak.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine yönelik açıklamalarına da cevap verecek.
İstifa kararının ardından kısa süre köşesine çekilen ve yol haritasını belirleyen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağını, düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.
Taraftarların son dönemde ciddi şekilde tepki gösterdiği Ahmet Nur Çebi, milli arada düzenleyeceği basın toplantısında Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde yaptıklarını camiaya tek tek anlatacak. Daha sonra ise adaylık durumunu net şekilde duyuracak.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine yönelik açıklamalarına da cevap verecek.