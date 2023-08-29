Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konularla ilgili 29 Ağustos Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 18:49
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 00:17
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 29 Ağustos Salı günü saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Ahmet Nur Çebi'nin gündemle ilgili konularda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery