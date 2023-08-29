Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 29 Ağustos Salı günü saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Ahmet Nur Çebi'nin gündemle ilgili konularda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 29 Ağustos Salı günü saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Ahmet Nur Çebi'nin gündemle ilgili konularda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.