Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alex Teixeira hakkında önemli ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira açıklaması
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28 Temmuz 2021 16:10
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alex Teixeira'nın transferiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Menajeriyle Dubai'de görüşmeye giden Alex Teixeira'nın hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcu ve eşine sosyal medyada sürekli "Come to Beşiktaş" mesajları gönderirken, Ahmet Nur Çebi de transferle ilgili soruya yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlıların, Alex Teixeira'nın son cevabına göre transferde somut bir adım atması bekleniyor.


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