Ahmet Nur Çebi'den 119. yıl mesajı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün 119. kuruluş yılına ilişkin resmi siteden açıklama yayınladı.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den 119. yıl mesajı!
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03 Mart 2022 13:26
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden 119. yıl mesajı yayınladı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin 119. yıl açıklaması;

"Değerli Beşiktaşlılar,

1902 yılında Beşiktaş'ın Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı olan Osman Paşa'nın konağının bahçesinde 22 kişilik bir sporcu genç grubun jimnastik, güreş, halter sporlarını yaparak şanlı, şerefli bir büyük tarihi yazmaya başladılar. 1903 yılının Mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü'nü kurarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sağlam temelini attılar ve bugün Beşiktaş Jimnastik Kulübü 119 yaşında. Kutlu olsun.

Bu şanlı tarihe emek veren, başarılar kazandıran yöneticisinden, sporcusuna, taraftarından, profesyonel çalışanına tüm Beşiktaşlıların vefat edenlerini rahmetle, hürmetle anıyor; hayatta olanlarına da Beşiktaş'la dolu sağlıklı bir ömür diliyorum.

Armasında Türk Bayrağı'nı taşıyan, Türk Spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübünün bugünkü Başkanı olarak, bu büyük sorumluluğun bilincinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aydınlık geleceği için çok çalışmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin çocuklarında ve gençlerinde sportmenlik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için futbol, basketbol, hentbol, voleybol, boks, güreş, atletizm, jimnastik, kadın futbol, tekerlekli sandalye basketbol, satranç gibi branşlarda altyapılardan üstyapılara kadar Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu çerçevesinde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır."

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