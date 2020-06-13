Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun'a gel dedim"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un geri dönüş ihtimali için konuştu.

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: 'Cenk Tosun'a gel dedim'
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13 Haziran 2020 18:57
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a verdiği röportajda Everton forması giyen Cenk Tosun'un geri dönmesini istediğini söyledi.

Cenk Tosun ile yaptığı görüşmeyi anlatan başkan, "Cenk Tosun'u aldığımız koşullarda bir transfer, yüzlercesi olabilir. Cenk Tosun ile konuştuk, doğum günüydü, çok yaşlanmadan geri gel dedim, gülmeye başladı. Bizim çocuğumuz, tabii ki gelsin, zevkle. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya. Onu da kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.





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