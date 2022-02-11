Ahmet Nur Çebi: 'Bunlar uyduruk haberler!'

Beşiktaş kongre üyesi ve Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Gülengül Altınsay, Şenol Güneş ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü köşesinden açıkladı. Altınsay'ın yazısının tamamını Cumhuriyet'i satın alarak okuyabilirsiniz.
İşte Altınsay'ın Çebi ile yaptığı sohbetin detayları:
"Biraz geç haberim oldu; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin annesinin, babasının ve torununun sağlık problemlerinden. Meğerse başkanın başında sadece Beşiktaş'ın dertleri yokmuş. Bu yüzden bir "Geçmiş olsun" demek için aradım kendisini. Biz Çebi ile 2010 Ocak seçiminde Murat Aksu'nun yönetim kurulu aday listesindeydik ve birlikte çalışmıştık. Dostluğumuz o zamanlara dayanıyor.
Neyse, kısa bir hatırlatmanın ardından dünkü sohbetimize gelirsek; doğal olarak laf lafı açtı ve söz Şenol Güneş'e kadar geldi. "Hocayla anlaşmışsınız, hayırlı olsun" dedim. Çünkü işin içinde olan bir gazeteci olarak ben bile çıkan haberlerden sonra Şenol Hoca ile anlaşıldığını sanmıştım. Saygın gazeteciler de hem basından hem de TV ekranından Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu söyleyince inancım iyice artmıştı.
"UYDURUK HABERLER"
Ama işin aslı hiç de öyle değilmiş meğer. Bir yarasını daha deşmişim Çebi Başkanın. Başladı anlatmaya... "Bırakın anlaşmayı ben Şenol Hoca ile uzun bir süredir konuşmadım bile" dedi. "Bu uyduruk haberleri çıkaranlar Beşiktaş'a büyük kötülük yapıyorlar" dedi. "Beşiktaş'ın şu anda bir hocası var ve ben Önder Hoca'yı bir de bu tarz haberlere karşı korumak zorunda kalıyorum" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hoca konusunda acele etmek istemiyorum. Emin olmak ve kendisine inanmak istiyorum." Ve tabii medyada, sosyal medyada çıkan asılsız haberlerden çok rahatsız. "Bu bize haksızlık, bu Önder Hoca'ya haksızlık, hatta bu Şenol Hoca'ya da haksızlık" dedi."
İşte Altınsay'ın Çebi ile yaptığı sohbetin detayları:
"Biraz geç haberim oldu; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin annesinin, babasının ve torununun sağlık problemlerinden. Meğerse başkanın başında sadece Beşiktaş'ın dertleri yokmuş. Bu yüzden bir "Geçmiş olsun" demek için aradım kendisini. Biz Çebi ile 2010 Ocak seçiminde Murat Aksu'nun yönetim kurulu aday listesindeydik ve birlikte çalışmıştık. Dostluğumuz o zamanlara dayanıyor.
Neyse, kısa bir hatırlatmanın ardından dünkü sohbetimize gelirsek; doğal olarak laf lafı açtı ve söz Şenol Güneş'e kadar geldi. "Hocayla anlaşmışsınız, hayırlı olsun" dedim. Çünkü işin içinde olan bir gazeteci olarak ben bile çıkan haberlerden sonra Şenol Hoca ile anlaşıldığını sanmıştım. Saygın gazeteciler de hem basından hem de TV ekranından Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu söyleyince inancım iyice artmıştı.
"UYDURUK HABERLER"
Ama işin aslı hiç de öyle değilmiş meğer. Bir yarasını daha deşmişim Çebi Başkanın. Başladı anlatmaya... "Bırakın anlaşmayı ben Şenol Hoca ile uzun bir süredir konuşmadım bile" dedi. "Bu uyduruk haberleri çıkaranlar Beşiktaş'a büyük kötülük yapıyorlar" dedi. "Beşiktaş'ın şu anda bir hocası var ve ben Önder Hoca'yı bir de bu tarz haberlere karşı korumak zorunda kalıyorum" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hoca konusunda acele etmek istemiyorum. Emin olmak ve kendisine inanmak istiyorum." Ve tabii medyada, sosyal medyada çıkan asılsız haberlerden çok rahatsız. "Bu bize haksızlık, bu Önder Hoca'ya haksızlık, hatta bu Şenol Hoca'ya da haksızlık" dedi."