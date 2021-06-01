Ahmet Nur Çebi: "Bu takımı, bu limite sokmak zor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği anlaşması ve yeni harcama limitiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Bu takımı, bu limite sokmak zor'
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01 Haziran 2021 10:38
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo yayınında TFF'den limit isteyeceğini ve bunun için görüşmeler yapacağını açıkladı.

Çebi, "700 milyon ödeme var, gelir 400-450 milyon. Ben hangi bankacıya anlatacağım bunu? Bu gelirle, bu gider ödenmez. Matematik tutmuyor.Ancak ve ancak 10-15 seneye yayacaksınız. Borçlar var, şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim, insan utanıyor yani." ifadelerini kullandı.

"2022/23, SELAMÜNALEYKÜM"

Bankalar Birliği'yle imzalanan anlaşmayı da aktaran Çebi, "Tüm kulüpler, Bankalar Birliği'yle aynı sözleşmeyi imzaladı. Bu sene ödeme yok. Gelecek sezon, 2022/23'te selamünaleyküm. Gelecek sezon gelirlerin yarısı bankalara. 10 lira aldınız, 5 lirası bankaya. Ne gelirse kardeş payı. Ona da şükretsinler. Tamamını da alabilirlerdi. 2022/23'te 5 liralık takım yapacağız. Altyapıdan oyuncu getireceksin. Çarşıdan alamıyorsan tarladan yetiştireceksin ya da 10 lirayı 20 lira yapacaksın ama o da çok zor." dedi.

"BANA 27'YE İN DİYORLAR"

Çebi, "Benden sonra harcanan 97 milyon euro var. 37-38 milyon euro'ya indik. Bana 27 milyon euro'ya in diyorlar. Onu konuşacağız işte. Takımı bu limite sokmak zor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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