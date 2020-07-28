Ahmet Nur Çebi: 'Bu sezon küme düşme olmasın'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.Siyah beyazlı kulübün başkanı, "Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum. Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor düşmesin" dedi. İşte o açıklamaları..."Pandemi döneminde ligin oynanmış bu halinde düşmenin olmasını istemiyorum. Küme düşmeyi kaldıralım. Gerçekten neler yaşandığını ben biliyorum. Pandeminin verdiği darbelerle küme düşen kıymetli şehir takımları var, kalsınlar. Üç takım fazla olsun, beraber oynayalım. Başkanların olduğu WhatsApp grubunda eleştirildim, haklıydılar. Bu sene bitmeden açıklama yaptım, haklıydılar. Ancak Kayseri, Ankaragüvü ve Malatya düşmesin."