Ahmet Nur Çebi: 'Bu daha başlangıç'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'deki 16. şampiyonluklarının ardından açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu olduğunu söyleyen Çebi, "Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk. Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz. Alıştık artık" ifadelerini kullandı.



