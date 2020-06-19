Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün mali durumu ile ilgili bilgiler verirken, 2+12 yıllık yapılandırma ile borçları bitirebileceklerini söyledi.



Akatlar No: 1903'te Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Çebi "Enkaz edebiyatı yapma" diyenlere kızdığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:



"Kamuoyuna doğru bilgi vermeyenlere kızıyorum. 'Sen de oradaydın' diyorlar. Evet oradaydım ama haberim yoktu. Bugün basketbol şubesinden sorumlu Umut Şenol, Emre Kocadağ'ın attığı imzayı bilir mi? Ama ben bilirim, çünkü ben başkanım."



'Paran yoktu, niye geldin?' diyorlar



"Beşiktaş'ın borcuna çözüm üretmek için yönetim kurulu olarak yoğun mesai harcıyoruz. Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personeller maaşlarını almamıştı. 'Paran yoktu, niye geldin?' diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek. Bunları okuyunca üzülüyorum. Borcun artmasında suistimal aramamalıyız ama bunu da göz ardı etmemeliyiz. Hata olabilir. Suistimal yoksa popülizm vardır. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor."



