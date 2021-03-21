Ahmet Nur Çebi: 'Bu anlaşma dertleri bitirmiyor'

4 büyük kulübün, Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı anlaşmanın ardından Ahmet Nur Çebi açıklama yaptı.



1.5 yıllık süreçte diğer kulüpler adına da bu görüşmeleri yürüten Çebi'den önemli satır başları şöyle:



"Geldiğimiz noktada mutluluk verici, kulüplerin yararına bir anlaşma oldu. Tabii anlaşma bütün dertlerimizi ortadan kaldırmıyor. Giderlerimizi kısıp, farklı gelir kalemleri oluşturarak yolumuza devam etmek zorundayız. Bu yapılandırma, günü kurtarma adına olumludur. Kulüplerin ekonomik geleceklerini kurtarmak ise biz başkanlar ve yönetimlerin elinde olacaktır."



